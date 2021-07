Sałata zachowa świeżość przez miesiąc. Genialny sposób na jej przechowywanie

Jak jeszcze można przechować sałatę, aby była chrupiąca i wyglądała apetycznie? Pewien patent pokazała na swoim profilu na Tik Toku Lama Bazzi. To blogerka kulinarna. Na swoim kanale dzieli się z fanami sprawdzonymi przepisami i trikami kulinarnymi. Niedawno na swoim profilu na TikToku blogerka przeprowadziła eksperyment, który zachwycił czytelników. Dzięki pewnej metodzie udało jej się przedłużyć świeżość sałaty na miesiąc. Na wideo widzimy, jak Lama wkłada liście sałaty do słoika, wlewa wodę i go zakręca. Następnie wyjmuje z lodówki słoik po miesiącu i sprawdza stan warzywa.