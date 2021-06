Salon sukien ślubnych pokazał manekina plus size. Rozpętało się piekło

Kobiety na całym świecie od lat walczą o to, by móc kupować wymarzone kreacje w każdym rozmiarze. Ten salon mody ślubnej wyszedł naprzeciw swoim klientkom plus size i zaopatrzył się w manekina o bujnych kształtach. To niewiarygodne, ale nawet manekin "Fuksja" padł ofiarą "fat shamingu".