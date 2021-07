Samochód kobiety – tanie OC z dodatkowymi usługami

Kobiecy samochód – jak znaleźć najtańszy w ubezpieczeniu?

Wybierając samochód, warto zwrócić uwagę na to, aby nie był on zbyt szybki. Osoby, które korzystają z auta głównie w mieście, z pewnością zadowolą się autem o pojemności silnika do 1.8 czy 2.0 – większy silnik nie tylko nie będzie mile widziany przez ubezpieczyciela, ale też powoduje o wiele większe zużycie paliwa.