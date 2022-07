Samuela Górska wzięła ślub. Była Antka Królikowskiego nie chciała w Polsce "żydostwa i LGBT"

"Co do ślubu w niewielkim gronie – polecam każdemu. Dla mnie było ważne, by przeżyć ten dzień w gronie osób, o których przyjaźni jestem w pełni przekonana, a co najważniejsze - najbardziej istotny w tej ceremonii jest dla mnie jej wymiar duchowy. Trudno się na tym skupić i rzeczywiście łapać chwilę, gdy masz do ogarnięcia setkę znajomych i połowę tyle atrakcji" - podkreśliła.