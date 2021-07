Była dziewczyna Antka Królikowskiego nagrała kompromitujące wideo. "Nie chcę żydowstwa i LGBT"

Emocjonalną wypowiedź Górskej postanowił skomentować także Janusz Korwin-Mikke. - I proszę. Są rozsądne kobiety, które wychwytują z programu Konfederacji to, co najważniejsze. I jasne, że z żydo-komuną trzeba ostro walczyć, bo Żydzi to na ogół ludzie bardzo inteligentni, więc żydo-komuna to najbardziej niebezpieczny odłam komuny! – napisał w swoim stylu.