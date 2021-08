Samuela Górska pokrętnie tłumaczy się ze słów o "żydostwie i LGBT". "Jestem bardzo tolerancyjną osobą"

Samuela Górska o LGBT

- Ja nie mam kompletnie nic do tego, jak kto prowadzi swoje życie prywatne, z kim, jak chce sypiać. To są sprawy prywatne każdego z nas. Niestety z zachodu, ze środowisk lewicowych, idzie moda, żeby z łóżkiem wychodzić na ulicę. No to już mi się nie podoba - mówiła. - Ja rozróżniam gej, lesbijka, transseksualista od LGBT. LGBT ja traktuje jako nurt, ideologię, organizację i nie każdy gej i lesbijka utożsamiają się z tym nurtem. Niektórzy geje i lesbijki twierdzą, że ci ludzie psują im wizerunek. Mówią, że są normalni, a nie zachowują się normalnie. A są normalni geje, których znam, których lubię i szanuję.