Sanatorium bez kolejki. Trzy tygodnie na koszt państwa

Wyjazd do sanatorium wiąże się z przedłużeniem leczenia podjętego w szpitalu lub zaleconego przez lekarza prowadzącego. Celem wyjazdu jest nabranie sił i powrót do sprawności po chorobie. Jeżeli chcemy się ubiegać o wyjazd, musimy złożyć aktualne wyniki badań wraz ze skierowaniem od lekarza, zalecającym nam pobyt.

NFZ nie pokrywa jednak kosztów przejazdu do i z sanatorium, pobytu opiekuna kuracjusza, kosztów zabiegów, które nie są związane z dolegliwością pacjenta, a także wszelkich opłat obowiązujących na terenie danego zakładu (np. opłat klimatycznych). Turnus trwa 21 dni.

