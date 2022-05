Sandra Kubicka dodała przejmujące oświadczenie. Chodzi o jej samopoczucie

Sandra Kubicka od lat zmaga się z zespołem policystycznych jajników. Nieleczona choroba wiąże się z szeregiem nieprzyjemnych objawów - wzrostem wagi, zatrzymywaniem się wody w organizmie, problemami skórnymi. Modelka postanowiła głośno mówić o PCOS, zachęcała fanki do diagnostyki i dbania o zdrowie. Wygląda na to, że nadeszła pora, by zadbać o siebie.