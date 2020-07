Sandra Kubicka ma przepis na idealny wygląd. Zdradziła go fanom

Sandra Kubicka zdradziła sekret swojego wyglądu

Kubicka kilka tygodni temu przeprowadziła się do Polski. Znalazła wymarzony dom i planuje właśnie tutaj od nowa ułożyć sobie życie. W rozmowie z Jastrząbpost gwiazda wyjaśniła, czemu zawdzięcza swój perfekcyjny wygląd.

"Zaczęłam ćwiczyć od 3 dni. Ale myślę, że sekretem mojego wyglądu jest szczęście. Jak jesteś szczęśliwa, to promieniejesz i od razu inaczej wyglądasz. Ze mnie zszedł stres, mam inną cerę, włosy mi rosną. Szczęście to jest to" – powiedziała.