Plotkowano o ich rozstaniu. Sandra Kubicka pokazała wymowne zdjęcie

Kubicka jednak postanowiła uciąć spekulacje na temat jej związku z Baronem. "Boże, ludzie, a czy ja wszędzie muszę być z Alkiem? Każde z nas ma obowiązki. Ja jestem świadkową na ślubie moich przyjaciół, a on nagrywa "The Voice". Wrzuciłam ostatnio podcast, w którym rozmawiałam z panią psycholog o tym, jak żyję z mężczyzną, a nie na mężczyźnie i myślałam, że doleciało, ale ewidentnie nie do wszystkich. Czy my musimy być wszędzie razem non stop?" - skomentowała.