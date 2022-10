Sandra Walter prowadziła "Ananasy z mojej klasy". Nagle zniknęła z mediów

"Odeszłam po Ananasach, bo stwierdziłam, że albo teraz, albo to się tak będzie ciągnąć w nieskończoność. Samo prowadzenie programu nie jest zawodem. Ja zawsze zajmowałam się też pisaniem scenariuszy, produkowaniem, a oprócz tego prowadziłam. Doszłam do punktu, w którym trzeba było wybrać: albo rybki, albo akwarium. Zawsze było mi bliżej do tego akwarium, więc odeszłam, kiedy dostałam nominację do nagród Wiktora po Ananasach i to był najlepszy moment" - opowiadała w wywiadzie dla serwisu Gazeta.pl.