Santor przyszła na wielką galę. 88-latka pokazała, że zna się na modzie

Irena Santor 9 grudnia skończy 89 lat. Nic więc dziwnego, że nie bywa na salonach już tak często, jak pewnie chcieliby tego jej fani. W czwartkowy wieczór postanowiła jednak pojawić się na International Opera Awards, gdzie przyznawane są nagrody wybitnym artystom operowym. Zwróciliśmy uwagę na jej stylizację, która łączy w sobie wszystko to, co króluje w tym sezonie.

Przeglądając zdjęcia z ostatnich fashion weeków, trudno jest nie natknąć się na ten właśnie kolor. Choć wydawać by się mogło, że to klasyka, która od zawsze gościła w naszych szafach, w tym sezonie bije wszelkie rekordy popularności zarówno wśród topowych influencerek, jak i gwiazd.

Według portalu TagWalk, w porównaniu do poprzednich pokazów, liczba czerwonych stylizacji wzrosła o aż 33 proc. Okazuje się, że fanką ubrań w tym kolorze jest także Irena Santor.

Piosenkarka postawiła na garniturowy, grafitowy model w pionowe paski, które dodatkowo optycznie wydłużają sylwetkę. Wysoki stan idealnie sprawdził się w połączeniu z koszulą gwiazdy, którą postanowiła wpuścić do spodni.

