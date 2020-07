Sara Boruc założyła własną markę odzieżową. Zdradziła nazwę i pokazała logo

Sara Boruc to prawdziwa bizneswoman. Od kilku lat wraz z siostrami prowadzi firmę SIN by Mannei, produkującą biżuterię. Wyroby marki Sary Boruc są popularne nie tylko wśród gwiazd rodzimego show-biznesu, ale również za granicą. Kolczyki jej projektu miała na sobie m.in. żona Justina Biebera, Hailey Bieber. Teraz, gwiazda zapowiada nowy projekt, o którym dotąd tylko marzyła. Co o nim wiemy?

Sara Boruc założyła własną markę odzieżową

Choć obie marki Sary Boruc reprezentują jedną branżę, to moda nie jest jedną pasją słynnej WAG. Jakiś czas temu gwiazda postanowiła również podbić muzyczny rynek. Wydała własną, debiutancką płytę, która okazała się naprawdę ciekawa. Czy tym razem żona byłego piłkarza odniesie sukces? Tego przekonamy się wkrótce. Póki co, zobaczyliśmy jedynie wiele mówiącą fotografię.

W instagramowym poście żona Artura Boruca zdradziła niewiele, jednak co najważniejsze - potwierdziła informację o realizacji marzenia - założeniu własnej marki modowej. Gwiazda wrzuciła zdjęcie przezroczystego wieszaka z prostym, czarnym napisem THE MANNEI - nazwą nowego projektu. W podpisie oznaczyła jej instagramowe konto - @the_mannei, na którym zamieściła tę samą fotografię. Tym razem podpisała ją "coming this fall", co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że premiery marki Sary Boruc możemy spodziewać się już tej jesieni.