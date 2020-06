Dlaczego Anna Lewandowska robi kremy? O gwiazdach i ich markach kosmetycznych

Kylie Jenner , najmłodsza członkini celebryckiego klanu, której status miliarderki nadany przez Forbes w 2018 roku wzbudził wiele kontrowersji, fortunę zbiła właśnie na sprzedaży kosmetyków. I choć ostatecznie okazało się, że do miliardowej sumy zabrakło jej ok. 100 mln dolarów, nie ulega wątpliwości, że sukces Kylie zainspirował nie jedną celebrytkę – influencerkę, na czele z Anną Lewandowską i Ewą Chodakowską.

Kylie Jenner: jak lajki zamienić w dolary

I to ostatnie słowo jest chyba kluczem do sukcesu. Bo największy boom na marki kosmetyczne gwiazd pojawił się wraz z rozwojem Instagrama. Kylie Jenner, zanim wypuściła na rynek swój pierwszy lip-kit, czyli zestaw składający się z konturówki i matowej pomadki w płynie, zebrała na Instagramie 50 mln fanów. Ich komentarze, wiadomości stanowiły bezcenne źródło informacji na temat potrzeb klientów. Jenner wręcz mogła odpuścić sobie badania rynku. Instagram powiedział jej, jaki produkt zrobić.

Moda czy uroda? Co wybierają gwiazdy

– Od jakiegoś czasu widać, że dla niektórych bycie tzw. ambasadorką marki i zarabianie na reklamie to za mało... Mają aspiracje, by własne marki tworzyć. Moda i uroda – to są najczęstsze domeny, w których chcą wykorzystać siłę własnej rozpoznawalności – komentuje Lidia Lewandowska, ekspertka od polskiego rynku kosmetycznego i redaktor naczelna branżowego serwisu Wirtualne Kosmetyki.