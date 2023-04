Sara James ambasadorką kampanii puma – "Nie czekaj aż dorośniesz."

"Nie czekaj aż dorośniesz." – jest hasłem kampanii i odpowiedzią Sary na zadane pytanie o najlepszą radę, jaką otrzymała w życiu. PUMA używając przykładu młodej wokalistki, przypomina, że wiek nie ma znaczenia w osiąganiu wielkich rzeczy. Zachęca do tego by nie odkładać realizacji swoich marzeń na później. Tak jak 14-latka, która dotarła do finału programu America’s Got Talent i nagrywa obecnie swoją pierwszą solową płytę.