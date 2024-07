Sąsiad skracał tuje. Spotkali się w sądzie

- Ostatnio jeden z działkowców postawił ogrodzenie wokół swojej działki, które miało 103 cm wysokości, mimo że regulamin dopuszcza maksymalnie 100 cm. Zauważył to sąsiad i od razu to zgłosił. Musieliśmy zebrać komisję i przeprowadzić kontrolę. Takich spraw jest dość dużo - przyznaje Kostkowski.

Przyznaje, że "spór o tuje czy warzywnik urasta czasem do rangi sporu narodowego". - W przypadku dwóch położonych koło siebie gospodarstw odkryto, że granice są nieprawidłowo wytyczone. Gdy chciano to zrobić zgodnie z dokumentacją, okazało się, że punktem spornym został warzywnik. Jedna ze stron nie zgadzała się, by delikatnie go przesunąć. Ostatecznie z powodu tego warzywnika wszyscy spotkali się w sądzie. Dziadek coś tam kiedyś zasadził i z tego powodu bardzo trudno było im dojść do porozumienia - opowiada ekspertka.