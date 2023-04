Sąsiad wystawia śmieci przed drzwi? Jest na to sposób

Opcja 3 - bezpośrednia konfrontacja

Często najprostsze rozwiązania bywają najskuteczniejsze. Warto więc zapukać do drzwi sąsiada, który pozostawia worki ze śmieciami przed drzwiami i poprosić go, żeby tego nie robił. Mógł w ogóle nie zdawać sobie sprawy, ze komuś to przeszkadza. Taka uwaga może go nieco zawstydzić, ale przez to powinien już na zawsze zapamiętać, że jego śmieci nie są mile widziane na klatce. Możesz zostawić mu też kartkę z taką prośbą, na przykład bezpośrednio na worku ze śmieciami. Jest szansa, że do tego apelu przyłączą się pozostali sąsiedzi.