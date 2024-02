Sąsiedzi będą go zazdrościć. Tak sprawisz, że będzie ścianą zieleni

Buk pospolity, choć większości będzie kojarzyć się z wysokim drzewem, może również wystąpić w ogrodzie w formie żywopłotu. W sklepach ogrodniczych znajdziemy cztery gatunki, które świetnie nadadzą się do formowania naturalnego płotu.

Kiedy dotrzemy do centrum ogrodniczego, szukajmy nazw: Dawyck Gold (odmiana posiadająca zielonożółte liście), Zlatia (buk początkowo będzie posiadać żółte, później jasnozielone listki), Albovariegata (ta odmiana zachwyci nas dwukolorowymi liśćmi, miejscami bardzo jasnymi i ciemnymi) oraz Atropunicea (wybierając ten gatunek, będziemy się cieszyć z purpurowych liści, które na jesień zmienią się w żółte i pomarańczowe).

Niezależnie od tego, którą odmianę rośliny wybierzemy, musimy zadbać o odpowiednie dla niej warunki. Buki świetnie sobie radzą zarówno w pełnym słońcu, jak i półcieniu. Najważniejsza w ich uprawie jest bowiem ziemia - koniecznie zapewnijmy próchnicze, żyzne i wilgotne, ale nie podmokłe podłoże. Pamiętajmy też, aby zapewnić żywopłotowi regularne podlewanie w okresie od czerwca do sierpnia.

