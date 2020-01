WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Schwesta Ewa jest w niemieckim więzieniu. Co się dzieje z jej córką? Polska raperka Ewa Müller, występująca pod pseudonimem Schwesta Ewa, trafiła do niemieckiego więzienia za oszustwa podatkowe, uszkodzenie ciała i stręczycielstwo. Urodziła córkę przed odbyciem kary. Nie może się nią zajmować. Kto zajmuje się dziewczynką? Schwesta Ewa nie może opiekować się córką (East News) Schwesta Ewa urodziła się w Polsce, ale większość życia spędziła w Niemczech. Nad Wisłą zrobiło się o niej głośno, gdy nasi sąsiedzi zatrzymali i skazali ją na 2,5 roku pozbawienia wolności. 34-latka była wtedy w ciąży i niemiecki sąd poszedł jej na rękę, odraczając termin odsiadki. Dziewczynka o imionach Aaliyah Jeyla urodziła się 9 stycznia zeszłego roku. Schwesta Ewa – dziecko "Zawsze będę cię chronić, moje serce" – napisała Schwesta Ewa pod zdjęciem dziecka niedługo po porodzie. Później w rozmowie z niemieckim tabloidem "Bild" nie ukrywała rozczarowania, gdy sąd nie zgodził się na to, by poszła do więzienia dla kobiet. Jak przekonywała, tam mogłaby wychowywać córkę. Uznano ją jednak za osobę skłonną do agresji i odebrano jej Aaliyah. – Nie mogę w to uwierzyć. Przecież jestem matką i zachowuję się wzorowo – powiedziała gazecie. Kobiecie trudno było pogodzić się z tą decyzją, o czym dawała znać w emocjonalnych wpisach w mediach społecznościowych. Bała się, że nie nawiąże więzi z córką w pierwszych miesiącach jej życia. Jak podaje niemiecki portal RTL Online, małą Aaliyah będą opiekować się krewni do czasu, gdy jej matka nie wyjdzie z więzienia.