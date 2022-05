Ścielisz swoje łóżko z samego rana? Popełniasz duży błąd

Wiele osób nie wyobraża sobie, by nie pościelić łóżka z rana. To jeden z obowiązkowych punktów ich porannej rutyny. Jednak jak się okazuje, może to być szkodliwa praktyka, z której lepiej zrezygnować, a raczej ją zmodyfikować. O co tak naprawdę chodzi? Tłumaczy to filmik opublikowany na TikToku przez ekspertkę od sprzątania.