Ścigali go za słowa o Dudzie. Teraz żegna Tinę Turner

Legendę muzyki opłakują fani na całym świecie. Na informację o jej śmierci zareagował także prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. "Jill i ja przesyłamy wyrazy miłości i modlitwy jej mężowi Erwinowi, rodzinie Turnerów i fanów na całym świecie, którzy opłakują kobietę, co do której zgadzają się, że była »simply the best«" - napisał w mediach społecznościowych.

Wykonawczynię takich przebojów jak "Golden Eye", "What's Love Got To Do With It" czy "Private Dancer" żegnają również polskie gwiazdy. "I will always love you..." - skomentował na Facebooku lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski. O komentarz pokusił się też pisarz Jakub Żulczyk, autor m.in. "Zrób mi jakąś krzywdę", "Ślepnąc od świateł" i "Informacji zwrotnej".