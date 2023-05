Opisała Tinę Turner jednym słowem. Grafika oddała resztę

W jaki sposób oddać ducha gwiazdy sceny muzycznej? Matyldzie Damięckiej, zdaniem fanów Tiny Turner, świetnie się to udało. Na oficjalnym Instagramie artystki pojawiła się grafika przedstawiająca piosenkarkę w jej naturalnym środowisku, czyli na scenie.

Internauci są zgodni - Damięckiej udało się poprzez sztukę oddać charakter tej niezwykłej osobowości. Graficzka ukazała sylwetkę Tiny Turner w ruchu - tańczącą i śpiewającą. Swoją pracę Matylda opisała pojedynczym i niezwykle trafnym słowem - "Energia". Trudno o tytuł bardziej pasujący do poniższej grafiki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl