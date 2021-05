Sebastian Fabijański szczery do bólu. "Daleko mi do bufona"

"Patrzysz na tą twarz i co widzisz? Arogancję, Zarozumialstwo, Narcyzm, Wrogość, Poczucie wyższości, Pychę, Brak pokory, Agresje, Złość? (...) To jest zdjęcie, które zrobiłem do kontynuacji w filmie "Legiony", miesiąc przed decyzją o tym, że chyba muszę iść do szpitala. A to oznacza, że to wszystko, co inni we mnie widzą i co przypisują, jest po prostu klasycznym czytaniem książki po okładce. Pod tą twardą i grubą fasadą, którą ludzie mylą z tym co napisałem wyżej, kryje się wystraszony chłopiec, który jest na skraju wytrzymałości psychicznej" - wyznał.