Sekcja zwłok zakończona. Badano przyczyny śmierci Sinéad O'Connor

Sekcja zwłok piosenkarki zakończona

Z informacji "New York Post" wynika, że John Thompson - prokurator okręgu London Inner South z zakładu medycyny sądowej w Southwark - potwierdził w rozmowie z mediami, że sekcja zwłok O'Connor została zakończona. Jej ciało zostało wydane rodzinie. Badanie przeprowadzono, by ustalić przyczyny śmierci piosenkarki.