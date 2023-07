Sinead O'Connor od lat walczyła z własnymi demonami. "Byłam zbyt młoda na taki sukces"

Sinead O'Connor zmarłą 26 lipca w swoim domu w Londynie. Do tej pory nie ujawniono do wiadomości publicznej przyczyny jej śmierci. Nie jest jednak tajemnicą, że w ostatnich latach artystka nie była w najlepszej kondycji psychicznej. Półtora roku temu życie odebrał sobie jej 17-letni syn Shane, co bardzo przeżyła.