Sekret sióstr zakonnych. Tak ratują stopy pielgrzymom

Pielgrzymka to dla wielu wiernych forma modlitwy i sposób na wzmocnienie wiary. Długie piesze wędrówki nie każdemu jednak służą. Zdarza się, że już po kilku kilometrach marszu (zwłaszcza w niekoniecznie dobrych butach lub przy niekorzystnej pogodzie) na stopach pielgrzymów pojawiają się bolesne obtarcia. Okazuje się, że siostry zakonne Boromeuszki znają sposób na to, by poszkodowanym szybko przynieść ulgę.