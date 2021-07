Pielgrzymka zamiast all inclusive. Wiele osób wyrusza nie tylko z pobudek religijnych

Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które jest głęboko zakorzenione w historii. Pierwsza udokumentowana wyprawa do Częstochowy miała miejsce w 1626 roku i rozpoczęła się w Gliwicach. Do dziś wiernych nie odstraszają setki kilometrów do pokonania, np. pielgrzymi ze Szczecina muszą przemierzyć ponad 600 km.