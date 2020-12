Sekret urody Ewy Kuklińskiej. Co pomaga w utrzymaniu nienagannego wyglądu?

Doskonała figura Ewy Kuklińskiej

Niezmienna sylwetka oraz uroda Ewy Kuklińskiej od lat jest tematem wielu plotek. Sama zainteresowana potwierdziła, że chętnie korzysta z zabiegów medycyny naturalnej, choć zdrowy wygląd zapewnia jej także aktywność fizyczna oraz taniec. W rozmowie z "Plejadą" gwiazda przyznała, że nie widzi nic negatywnego w korzystaniu z takiego upiększania urody. "To dowód dbałości o siebie, a wydaje mi się, że kobieta w moim wieku, w moim zawodzie ma taki obowiązek " - przyznała Kuklińska.

Oprócz tego, tancerka akceptuje samą siebie i dostrzega atuty swojej urody, które chętnie podkreśla. Duże oczy czy "przerysowane" policzki to jej znaki rozpoznawcze, wobec tego nie kryje się z nimi. W przeciwieństwie do swoich koleżanek po fachu Kuklińska nie neguje korzystania z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Przyznała także, co jeszcze planuje w przyszłości: