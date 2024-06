Ekspertka od zdrowia intymnego dodała również, że w trakcie orgazmu dochodzi do uwolnienia dużych ilości estrogenu, który odgrywa ogromną rolę w procesie produkcji kolagenu, białka strukturalnego skóry.

Ale to nie wszystko, korzyści płynące z orgazmu nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób w związkach. Masturbacja może przynieść te same pozytywne skutki. Niezależnie od tego, czy seks uprawiamy z partnerem, czy solo, jest to najzdrowszy i najtańszy sposób na odmłodzenie organizmu.