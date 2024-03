Seksuolog o "seksie prawicy". Użył tylko jednego słowa

- Kościół mówi tak: można rozpoczynać współżycie seksualne dopiero po ślubie. A zdecydowana większość społeczeństwa i tak robi to przed. Z moich badań wynika, że w grupie ludzi do 29. roku życia, którzy wstąpili w związek małżeński, a deklarują się jako katolicy, tylko 1 proc. było wstrzemięźliwe i czekało z seksem do ślubu. Bo kiedy Polacy wchodzą do łóżka, to wiara idzie w swoją stronę, a seks w swoją - mówił prof. Izdebski.