Selena Gomez w sukni ślubnej. Gwiazda przełamuje poważny wizerunek panny młodej

Selena Gomez w roli panny młodej "na luzie"

Chociaż stylizacja Seleny Gomez to charakteryzacja do serialu, nad którym właśnie pracuje, to moda ślubna coraz częściej idzie w kierunku swobody, bezpretensjonalności i luzu. Trendy zacierają granice między indywidualnym stylem panny młodej, a sztywną etykietą.