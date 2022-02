Sephora przedstawia nowości RARE BEAUTY by Selena Gomez i poszerza dystrybucję marki

Kosmetyki stworzone przez Selenę Gomez skradły serca kobiet i wszystkich miłośników makijażu, na całym świecie. Również w Polsce Rare Beauty przez minione miesiące zyskała rzeszę swoich fanek i fanów. Selena pragnęła wykreować markę, która stanowiłaby znacznie więcej niż same produkty – markę, która pomagałaby ludziom budować ich poczucie wartości i celebrować to, co czyni ich wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. Rare Beauty wykorzystuje makijaż jako element celebracji naszej różnorodności i środek do odnalezienia samoakceptacji i pokochania siebie.