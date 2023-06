Sezon na naturalne glow czas zacząć z Clochee

GLOW by Clochee

GLOW kocha lato, a lato kocha GLOW. Możesz je poczuć na własnej skórze już dziś stosując produkty marki Clochee by Viola Piekut. Kolekcja WONDER CARE to wynik współpracy z jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek, Violą Piekut. W jej skład wchodzi ultra nawilżający opalizujący krem do twarzy WONDER GLAM oraz brązująca pianka do ciała i twarzy WONDER TAN, która sprawi, że skóra muśnięta słońcem jest na wyciągnięcie ręki.