Sezonowe obniżki w CCC - najlepsze trendy w niższych cenach

Stylowe akcesoria w najlepszych cenach

Sezonowe obniżki w CCC to również idealny moment, by upolować stylowe torebki i akcesoria w najlepszych cenach. Tej jesieni celujemy w pojemne shoppery, które będą doskonale współgrać z obszernymi płaszczami. W ofercie wyprzedażowej znalazły się także klasyczne kopertówki, listonoszki oraz supermodne bagietki. Ciekawym modowym akcentem może okazać się skórzana torebka marki Gino Rossi o kształcie rogala. Stylowe marszczenia oraz oryginalny kształt wyjątkowo przypadły do gustu miłośniczce klasycznej elegancji, Oliwii Pakosz: https://ccc.eu/pl/torby/torby-damskie/torebka-gino-rossi-cs6636-bezowy