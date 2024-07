Shannen Doherty nie żyje. Aktorka miała 53 lata

Shannen Doherty, znana przede wszystkim z ról w serialach "Beverly Hills, 90210" czy "Czarodziejki", zmarła w sobotę 13 lipca, o czym w specjalnym oświadczeniu opublikowanym na łamach "The People" poinformowała jej agentka Leslie Sloane.

W 2015 roku Shannen Doherty po raz pierwszy usłyszała diagnozę: rak piersi. Po intensywnym leczeniu nowotwór wszedł w remisję, jednak powrócił ze zdwojoną siłą w 2019 roku. W ostatnich latach aktorka informowała o przerzutach do mózgu i kości.

Mimo trudnych rokowań, Doherty zasłynęła niezłomną walką o zdrowie i życie. Otwarcie opowiadała też o kolejnych etapach swojego leczenia. Jeszcze niedawno, w swoim podcaście "Let's Be Clear with Shannen Doherty" wspomniała, że czeka ją kolejny cykl chemioterapii.

Oprócz choroby, Doherty w ostatnim czasie przeżywała też trudny rozwód ze swoim trzecim mężem Kurtem Iswarienko. Zarzucała też mężowi, że przedłuża rozstanie, by nie musiał jej płacić alimentów, o czym poinformował magazyn "People", który dotarł do wysłanego przez aktorkę sądowego pisma.

"To po prostu nie jest właściwe, że Kurtowi wolno przedłużać nasz rozwód w nadziei, że umrę, zanim będzie musiał mi zapłacić alimenty" - cytowano jej słowa.

