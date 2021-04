Sharon Stone o utracie praw rodzicielskich do syna. "Nie mogłam funkcjonować"

Wyjaśniła również, iż nie chciała zrobić synowi krzywdy, ale pomóc mu z problemem, gdy wstrzyknęła mu w stopy botoks. Były mąż wykorzystał ten fakt przeciwko niej w sądzie, mówiąc, że przesadziła i to nie pierwszy raz. To wystarczyło. – Kiedy odebrano mi Roana, leżałam na kanapie. Czułam się tak zmęczona. Chciało mi się płakać – mówi w nowym wywiadzie Stone.

Sharon Stone – syn

Eksmąż zrobił wszystko, by odciąć aktorkę od dziecka. Sąd pozwolił jej na wizytę raz w miesiącu. Dziś pociecha Sharon ma już 21 lat i zaczyna karierę w branży filmowej. Wkrótce wystąpi w obrazie "What about love" u boku Andy'ego Garcii. Po tym, jak zamieszkał z ojcem, jego matka adoptowała jeszcze dwóch synów – Lairda i Quinna. Wychowywała ich jako singielka. Nadal nikogo nie ma, ale marzy o związku. Do tej pory umawiała się z "kłamcami i szarlatanami". Jej zdaniem większość mężczyzn właśnie taka jest. Stone ma jednak nadzieję, że spotka jeszcze tego jedynego.