Sharon Stone o życiu po udarze. Aktorka otworzyła się na wspomnienia

Sharon Stone, która przede wszystkim jest znana z roli w kultowym filmie "Nagi instynkt", opowiedziała o tym, jak radzi sobie z faktem, że nie jest już młodą kobietą, która może pochwalić się ciałem dwudziestolatki.

Sharon Stone o procesie starzenia

62-letnia aktorka przyznała, że zderzenie się z tym faktem i zaakceptowanie go nie było łatwe. "Był taki moment, kiedy miałam 40 lat, że zamknęłam się w łazience z butelką wina i powiedziałam: Nie wyjdę, do czasu aż w pełni zaakceptuję to, jak wyglądam". Zaczęłam płakać na widok mojego starzejącego się nieco ciała i twarzy w lustrze powiększającym" - wyznała Stone w wywiadzie opublikowany w niemieckiej edycji magazynu Vogue.