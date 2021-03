Sharp Ultimate Air z technologią Plasmacluster – oddychaj czystym powietrzem w domu

Dbanie o czystość jest dla nas oczywistością. Od sprzątania domu, przez pranie ubrań do zmywania naczyń i utrzymywania własnej higieny. Czy w równym stopniu zaprzątamy sobie jednak głowę jakością powietrza, które ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie? Zazwyczaj nie. A powinniśmy. Zwłaszcza zimą i to w czasie pandemii.

Okres jesienno-zimowy to okres pełen wyzwań, przed którymi codziennie staje nasz organizm. To idealny czas dla rozwoju drobnoustrojów – wirusów, bakterii i grzybów – które posiadają optymalne warunki do atakowania naszej odporności. Ryzyko zachorowania na grypę, zapalenie zatok czy nawet zwykłe przeziębienie wzrasta. Każdy z nas chce cieszyć się dobrym zdrowiem, dlatego z pomocą przychodzi technologia. I to dostępna dla wszystkich, przez cały rok.

Bezpieczna jonizacja, nawilżanie i redukcja wirusów

Najłatwiej i najrozsądniej zadbać o czyste powietrze tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli w domu - szczególnie teraz, kiedy w czasie pandemii często stanowi on także nasze miejsce pracy. W domu czyste powietrze zagwarantuje nam oczyszczacz powietrza. Na rynku jest wielu producentów i jeszcze więcej modeli, lecz autorską technologię Plasmacluster oferuje tylko Sharp. Podstawową zasadą działania tej technologii jest produkowanie z cząsteczek wody bezpiecznych jonów dodatnich i ujemnych. Następnie są one emitowane do atmosfery, gdzie zderzają się z zanieczyszczeniami, stopniowo hamując ich rozwój i je eliminując. Dzięki temu powietrze jest oczyszczone i odpowiednio nawilżone. Sprawia to, że stosowanie technologii Plasmacluster zaleca się w profilaktyce chorób górnych dróg oddechowych.

Oczyszczacze powietrza Sharp Ultimate Air z najnowszej serii KIL to inteligentne urządzenia, które powoli stają się niezbędne w domu. Równocześnie warto rozważyć ich stosowanie w miejscach, gdzie stykamy się z innymi ludźmi – w biurach, szpitalach, restauracjach, punktach usługowych czy domach pomocy społecznej. W zasadzie wszędzie tam, gdzie przebywamy w pomieszczeniach przez długi czas. Rozbudowany system czujników obecnych w oczyszczaczach Sharp nieustannie monitoruje otoczenie pod kątem wilgotności, temperatury, obecności pyłów, a nawet światła. I dostosowuje tryb pracy urządzenia.

Technologia Plasmacluster

Technologia Plasmacluster zapewnia bezpieczną jonizację powietrza, czyli emisję dodatnich i ujemnych jonów, które neutralizują najmniejsze, niewidoczne dla ludzkiego oka zanieczyszczenia. Co najważniejsze, to wyjątkowe rozwiązanie wspomaga walkę nie tylko ze smogiem czy alergenami, ale – co istotne jesienią i zimą – również z bakteriami i wirusami.

Skuteczność technologii Plasmacluster w walce z wirusami jest potwierdzona. To rozwiązanie dezaktywuje nawet 99% wirusów unoszących się w powietrzu. Co ciekawe, zdecydowanie redukuje również SARS-Cov-2, odpowiedzialnego za światową pandemię. W niezależnym badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Nagasaki okazało się, że wspomniana technologia jest w stanie oczyścić pomieszczenie aż z 91,3% wirusa tego typu.

Samoczynne mechanizmy oczyszczania

W warunkach naturalnych powietrze oczyszcza się samo. Naprawdę czyste jest oczywiście w okolicach, gdzie dzieje się to bez przeszkód. Jeździmy więc na urlopy nad morze albo w góry między innymi dlatego, że lepiej nam się tam oddycha. Dzięki technologii Plasmacluster takie warunki możemy stwarzać w zaciszu domowym czy miejscu pracy przez cały rok, zyskując tym samym szybką poprawę naszego ogólnego stanu zdrowia.

Jak działa oczyszczacz powietrza i jaki model wybrać

Oczyszczacz taki jak urządzenie firmy Sharp z technologią Plasmacluster działa na podobnej zasadzie, jak odkurzacz. Zasysa powietrze, przepuszcza je przez system filtrujący, na którym osadzają się niewidzialne gołym okiem niebezpieczne substancje, a następnie wypuszcza je już oczyszczone. I wzbogacone. Wspomniana technologia odpowiada za generowanie dodatnio i ujemnie naładowanych bezpiecznych jonów, które w przyrodzie można spotkać w dużych ilościach na przykład w lesie. Jony te nie tylko sprawiają, że powietrze wydaje się rześkie. Dzięki swoim ładunkom elektrycznym przyklejają się również do niewidzialnych drobinek kurzu, pyłu, alergenów, a nawet bakterii i wirusów. Im większa cząsteczka, tym oczyszczaczowi łatwiej jest ją wyłapać i wyeliminować na dobre. To wszystko odbywa się bez naszego wysiłku, a łatwe do wymiany filtry oczyszczacza mogą skutecznie działać nawet do 10 lat.

Oczyszczacze Sharp Ultimate Air wyposażone są w technologię bezpiecznej jonizacji Plasmacluster oraz wiele dodatkowych trybów pracy. Najnowsze modele, takie jak UA-KIL60E-W czy UA-KIL80E-W wykorzystują najbardziej zaawansowaną wersję Plasmacluster, trzykrotnie wydajniejszą od tej stosowanej w poprzednich generacjach. Nasz wybór zależy przede wszystkim od tego, jaką powierzchnię mają pomieszczenia, w których chcemy mieć najczystsze powietrze. Najlepsze urządzenia, takie jak wymienione, potrafią zadbać o maksymalnie 50m2 (KIL60E-W) i 62 m2 (KIL80E-W) pomieszczenia.

Od dawna już używamy pralek, zmywarek i odkurzaczy do pozbywania się widocznych zabrudzeń. Nadszedł czas na te niewidzialne, które są nie mniej szkodliwe dla naszego zdrowia. Naprawdę warto sprawić sobie i bliskim oczyszczacz powietrza. Dla zdrowia i przyjemności brania głębokich wdechów bez zmartwień o jakiekolwiek potencjalne zanieczyszczenia.

