Shazza jest poważnie chora. "Wynik na początku powalił mnie z nóg"

Shazza zaznaczyła, że choroba całkowicie odmieniła jej życie. Gwiazda muzyki disco polo nie ujawniała wcześniej publicznie informacji o swojej diagnozie, teraz uznała jednak, że "nadszedł właściwy moment, by o tym opowiedzieć". Zdecydowała się na to, aby zaapelować do widzów, żeby nie unikali oni badań profilaktycznych.