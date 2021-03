Sheila Kiss nie może opędzić się od adoratorów. 63-latka zdradziła swój sekret

Sheila Kiss pochodzi z Birmingham, ale obecnie mieszka na Bali. W przeszłości była modelką, co w pewnym sensie tłumaczy jej troskę o swój wygląd mimo upływającego czasu. Chętnie korzysta z różnych mediów społecznościowych, aby pochwalić się sylwetką oraz doskonałą kondycją.

Fenomen Sheili Kiss

Była modelka regularnie ćwiczy i dba o swoją dietę, co często pokazuje na Instagramie. Nie wstydzi się publikowania zdjęć w bikini czy różnego rodzaju filmików. Pod każdym postem można znaleźć mnóstwo pozytywnych komentarzy na jej temat, a w większości przypadków pochodzą one od mężczyzn.

Sheila Kiss nie przywiązuje wagi do metryki, co już wielokrotnie udowodniła. Kobieta potwierdza, że można dbać o siebie niezależnie od wieku, a zachowanie pięknego wyglądu wcale nie jest niemożliwe. 63-latka jest szczęśliwą matką trójki dorosłych dzieci, a swoje zainteresowanie sportem zaczęła wykazywać dopiero po trzydziestce.

63-letnia Sheila z chęcią dzieli się z obserwatorami swoją pasją do sportu i zachęca innych do działania. Jednak jak przyznała, często bywa zaczepiana w mediach społecznościowych przez młodych mężczyzn, którzy liczą na randkę z nią. Kobieta próbuje ich zniechęcać, tłumacząc, że mogłaby być ich matką, ale niektórym to wcale nie przeszkadza.