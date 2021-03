Krystyna Janda ucina rozmowę o szczepionce. "Nie mam zamiaru nic tłumaczyć"

Janda nie chce się tłumaczyć

Informacja o przedterminowym szczepieniu aktorów błyskawicznie przedostała się do mediów. Zaraz potem Janda została zaproszona do studia TVN24, aby całą sprawę wyjaśnić. Aktorka ze łzami w oczach opowiadała, jak przebiegła cała akcja szczepień, a przy okazji przeprosiła rektora WUM za nieprecyzyjną wypowiedź. Tym samym wyjaśniła, że aktorzy jej teatru pojechali na szczepienia prosto z próby do spektaklu "Aleja Zasłużonych".