Shia LaBeouf zostanie ojcem? W ciąży jest jego była żona

Trudne początki. Przemoc

Zakochani byli ze sobą już w 2013 r. Poznali się na pierwszym planie filmowym Goth i od razu przypadli sobie do gustu. Ich wspólna droga do miłości była jednak bardzo kręta. W 2016 r. wzięli nawet ślub. Rozstali się po niespełna dwóch latach. Aktor w międzyczasie związał się z piosenkarką FKA Twigs, która w 2020 r. na łamach magazynu "New York Times" opowiedziała o przemocy, jakiej doświadczyła ze strony LaBoeoufa.