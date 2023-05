Sięgnij po ten produkt z apteki. Anturium będzie uginało się pod kwiatami

Anturium, zwane kwiatem flamingów, kwitnącym ogonem czy też kitnią, należy do rodziny roślin obrazkowatych, tej samej, do której należy m.in. popularny skrzydłokwiat. Anturium to nie tylko piękne kwiaty w soczystych kolorach — to kwiat, który oczyszcza powietrze. Można powiedzieć, że to kwiat ozdobny i oczyszczacz powietrza w jednym.