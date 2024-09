Silne kobiety, trudne decyzje, czyli serialowe emocje w SkyShowtime

I wszystkie te trzy określenia się ze sobą łączą. Uznany showrunner, który swoją markę zbudował na kinie dla twardzieli, od kilku serialowych sezonów przenosi swoją wyobraźnię, warsztat i doświadczenie na tworzenie silnych postaci kobiecych. I tegoroczna jesień nie jest tu wyjątkiem!

Witajcie (z powrotem) w Montanie!

Czy jest na sali ktoś, kto JESZCZE nie poznał uniwersum Duttonów i nie pokochał Montany tak mocno, jak oni? Pod piórem Taylora Sheridana ten surowy stan na północnym zachodzie USA stał się areną zmagań pokoleń jednej rodziny odważnych i bezkompromisowych najpierw osadników, a później – ranczerów. Duttonowie, bo o nich mowa, to klan nie tylko twardych mężczyzn, ale i kobiet, które swoją odwagą i siłą zawstydzają niejednego przedstawiciela drugiej płci… I robią to z niezaprzeczalnym wdziękiem oraz ogromną przyjemnością!

"1923" © materiały partnera

Jeśli zatem tęskniłyście za dziką i nieustraszoną Beth (Kelly Reily) czy bezkompromisową Carą (Helen Mirren), tej jesieni wasza cierpliwość zostanie nagrodzona! Na SkyShowtime pojawi się zarówno wyczekiwany sezon 5b "Yellowstone" (14 listopada), jak i drugi sezon "1923". I w obu tych produkcjach Duttonowie kolejny raz staną przed wyzwaniami, których nie da się rozwiązać bez pobrudzenia sobie rąk…

"Yellowstone" © materiały partnera

A ponieważ sukces rodzi sukces, a serialomaniacy szczerze pokochali Montanę, Taylor Sheridan zaprasza w tym roku do niej nie tylko nas, ale i kolejną silną kobiecą postać. Stacy Clayburn (Michelle Pffeifer) i jej rodzina przeniosą się do Madison Valley z Nowego Jorku, by w spokojnej (dobre sobie!) Montanie rozpocząć nowe życie po tragedii, jakiej doświadczyli. Czy ich ścieżki przetną się z Duttonami? I czy Stacy dogadałaby się z Beth? To dwie wielkie niewiadome, na których wyjaśnienie warto czekać!

Kobiety w męskim świecie

Co łączy świat tajnych operacji, grę z nieuchwytnym zabójcą i teksańskie platformy wiertnicze? Tak, dobrze myślicie – silne kobiety, które nie zawahają się przed niczym, by osiągnąć sukces i zrealizować cel. I nie dają się przy tym stłamsić nikomu. Pod tym kątem Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) i Joe (Zoe Saldaña) z "Lioness", Bianca (Lashana Lynch) z "Dnia Szakala" oraz Cami (Demi Moore) z serialu "Landman: Negocjator" to siostry i protagonistki godne kobiet z rodziny Duttonów.

"Lioness" © materiały partnera

Już 1 listopada dwie pierwsze powrócą do świata intryg CIA i tajnych misji, tym razem znacznie bliżej domu… Drugi sezon "Lioness" to historia nie tylko walki z niespodziewanym zagrożeniem, do którego infiltracji konieczne jest zwerbowanie nowej agentki, ale i czas ponoszenia konsekwencji decyzji podjętych w pierwszym sezonie.

Lioness Season 2 | Official Trailer | SkyShowtime

Z konsekwencjami niewygodnych i trudnych decyzji zmierzą się też bohaterowie serialu "Landman: Negocjator". Odmienne cele i perspektywa pracowników naftowych oraz miliarderów, których działania mogą zniszczyć planetę, to wciągająca mieszanka, której nie sposób się oprzeć.

"Landman: Negocjator" © materiały partnera

Podobnie jak Cami, której elegancka powierzchowność skrywa wiele mrocznych sekretów. Jakich? Tego dowiecie się już od 20 listopada. A że showrunnerem serialu jest Taylor Sheridan (który zdecydowanie oddał serce amerykańskiemu Midwestowi), pewne jest jedno – nie zawiedziecie się!

Landman | Oficjalny Trailer | SkyShowtime Polska

Prawdziwą wisienką – a zarazem jedynym projektem w tym zestawieniu, za którym NIE stoi Taylor Sheridan – na torcie tej serialowej rozpusty (bo nagromadzenia takich tytułów nie da się inaczej opisać) jest remake kultowego "Dnia szakala".

"Dzień Szakala" © materiały partnera

To mrożąca krew w żyłach historia rozgrywki między światowej klasy płatnym zabójcą Szakalem (Eddie Redmayne) i brytyjską agentką Bianką (Lashana Lynch, znana z roli agentki 007 w "Nie czas umierać"). Gra z czasem i krwawy pościg, w trakcie którego żadna ze stron nie cofnie się przed niczym, to kombinacja, której nie sposób się oprzeć.

The Day of the Jackal | Official Teaser | SkyShowtime

Jeśli zatem obawiałaś się, że zanudzisz się w długie jesienne i zimowe wieczory, zacznij się raczej zastanawiać, jak znajdziesz czas na wszystkie serialowe perełki z oferty SkyShowtime!

Płatna współpraca z SkyShowtime