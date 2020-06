Simon Cowell przeszedł wielką metamorfozę. Juror brytyjskiego "Mam talent" schudł 27 kg

Simon Cowell niegdyś miał słabość do hot dogów, hamburgerów i tart z dżemem, przygotowywanych przez jego prywatnych szefów kuchni. Niestety, taka dieta nie odbiła się zbyt dobrze na jego sylwetce. Decyzję o zmianie trybu życia podjął po upadku ze schodów w 2017 roku. Za niefortunną sytuację winił siebie, gdyż był osłabiony i przemęczony. Złe samopoczucie uzasadniał tym, że nie odżywiał się zbyt dobrze i miał zaburzony rytm snu, przez co zwykle zasypiał dopiero nad ranem.

Simon Cowell doszedł do wniosku, że żył jak wampir i postanowił to zmienić. Pierwszym krokiem była zmiana nawyków żywieniowych. Ze swojej diety wyeliminował czerwone mięso, a wprowadził do niej dużo warzyw i sałatek.