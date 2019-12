WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

"Simple" znaczy proste. Polki pokochały te buty i dodatki Bez zbędnych ozdób i równocześnie modnie. Tak prezentują się najchętniej wybierane buty i torebki Simple. Ich stylu, elegancji i szyku nie musi "psuć" żaden niepotrzebny element. Wyglądają elegancko i ze smakiem, a dodatkowo pasują do ubrań w różnym stylu. Buty i dodatki ze skóry pasują do klasycznych stylizacji (Shutterstock.com) Mniej znaczy więcej Marka Simple to jedna ze znanych i cenionych przez eleganckie kobiety firm odzieżowych. Wysokiej jakości materiały, modny wygląd i coś, co w sztuce projektowania mody bywa bardzo trudne, czyli zachowanie rozpoznawalnego stylu mimo braku zbędnych, efekciarskich akcentów – to właśnie cechuje ich projekty. Doskonałe buty i dodatki można zdobyć teraz nieco taniej dzięki sezonowym obniżkom. Wyróżnij się z tłumu prostotą Minimalistyczna elegancja zyskuje coraz większe grono entuzjastów. W czasach, kiedy wszystko jest wzorzyste, dekorowane i efektowne, skromne dodatki zyskują na wartości. Zamiarem większości projektantów jest stworzenie produktu, który wyróżni się spośród innych, ale wymyślne kozaki czy czółenka z oryginalną ozdobą nie zawsze prezentują się korzystnie. Za najładniejsze i najbardziej eleganckie uważa się obuwie, akcesoria i dodatki foremne, proste i delikatne, ale z wyrazem. Ceni się je ze względu na to, że podkreślają kobiecą delikatność, zawsze pasują i w dobrym wydaniu są dobrą inwestycją. Czasem jedynym dodatkowym elementem torebki jest niebanalny uchwyt, a czasem prostą formę botków wzbogaca tylko ciekawa klamerka. Postaw na minimalizm, a nigdy nie popełnisz gafy Bezpretensjonalne, ale mają swój styl. Proste, ale nigdy nie powiesz o nich, że są banalne, modne, ale pożyczysz je mamie do klasycznej garsonki i będą świetnie pasować. Elegancja tkwi w prostocie – jak twierdzą znawcy mody, ale nie tej najnowszej, z ostatnich kolekcji, ale tych, którzy śledzą jej przemiany przez lata. Bywa, że na topie są kolorowe, fantazyjne dodatki, krzykliwe naszyjniki, duża biżuteria w złotym kolorze czy popularne ostatnio zwierzęce wzory. Te tendencje pojawiają się raz na kilka sezonów, ale szybko przemijają – prostota jest na czasie zawsze. Zachować indywidualizm i wyglądać elegancko Brzmi nieprawdopodobnie? Nic podobnego. To właśnie minimalistyczne, geometryczne linie są dzisiaj bardziej awangardowe, niż jaskrawe barwy, pstrokata moda z bazaru i nadmiar detali. Jeśli zależy ci na wizerunku, w którym przemyślany jest każdy detal, zwróć uwagę na styl kobiet, które są dla ciebie wzorem i inspiracją – aktorki, założycielki światowych firm, artystki, kobiety biznesu – ich wizerunek bywa kojarzony z bogactwem i przepychem, ale często jego bazą są klasyczne fasony, ponadczasowe zestawienia i zamiłowanie do prostoty. Nie oznacza to przy tym, że wygadają nudno czy niemodnie – często ich wyjątkowy styl tkwi w konsekwencji i umiejętnym doborze dodatków, które w każdej stylizacji stanowią kropkę nad "i" dobrego stylu. Artykuł powstał przy współpracy z partnerem.