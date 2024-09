Sińce pod oczami znikną. Wystarczy, że posmarujesz tą maścią

Maść arnikowa produkowana jest z arniki górskiej, czyli rośliny charakteryzującej się żółtymi kwiatami o właściwościach leczniczych . Dzięki zawartości wspomnianych składników, maść arnikowa wzmacnia naczynia włosowate i działa przeciwobrzękowo, co jest szczególnie przydatne w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.

Posiadanie w domu tak wszechstronnego produktu, pozwala na szybką reakcję w przypadku siniaków, stłuczeń czy ukąszeń owadów. Łagodzi obrzęk oraz ból w przypadku zwichnięć i skręceń. Można ją stosować do czterech razy dziennie na zmienione chorobowo miejsca, pamiętając, aby nie przekroczyć zalecanej dawki. Należy jednak unikać używania maści na otwarte rany i pęcherze.

Maść arnikowa kosztuje w aptece od kilku do kilkunastu złotych. Warto wiedzieć, że jest nie tylko remedium na urazy, ale również świetnym kosmetykiem do pielęgnacji skóry. Ma szerokie zastosowanie, bo z jednej strony pomaga w walce z trądzikiem , a z drugiej z powodzeniem rozjaśnia sińce pod oczami . Ale na tym nie koniec.

Helenalina w maści pomaga wzmocnić naczynia krwionośne, przez co maść jest idealna do walki z widocznymi pękającymi naczynkami oraz rumieniem na twarzy . Dzięki działaniu antybakteryjnemu i antyseptycznemu, skutecznie łagodzi wykwity skórne i przyspiesza proces gojenia ran.

