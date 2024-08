W aptece kupisz za 10 zł. Nałóż na brwi, a "wystrzelą" w mig

Zanim zdecydujesz się na zabieg laminacji brwi lub microblading, warto rozważyć naturalny kosmetyk, który przy regularnym stosowaniu przynosi imponujące rezultaty. Co więcej, nie trzeba wydawać setek złotych na specjalistyczne produkty. Wystarczy maksymalnie 10 złotych, aby nabyć skuteczny środek. Włącz go do codziennej pielęgnacji, a szybko przekonasz się, że to była dobrze zainwestowane pieniądze.

Olej rycynowy działa nawilżająco, przeciwzapalnie i przeczyszczająco, a dzięki lepkiej formule świetnie sprawdza się w kosmetykach. Ten biały lub lekko żółty olej łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację. Dodatkowo stymuluje cebulki włosów do wzrostu, przez co jest często stosowany w pielęgnacji brwi i rzęs.

Jak stosować olej rycynowy?

Jeśli twoje brwi są rzadkie i cienkie, warto włączyć olej rycynowy do codziennej pielęgnacji. Produkt ten poprawia gęstość, wzmacnia włoski i dodaje im blasku. Najlepiej aplikuje się go wieczorem, po demakijażu i dokładnym oczyszczeniu skóry twarzy. W tym celu można użyć pędzla, grzebyka, płatków higienicznych lub patyczków do uszu. Przy regularnym stosowaniu efekty widoczne są już po dwóch tygodniach.

Tak podkreślisz brwi. Naturalny efekt

Co warto mieć w swojej kosmetyczce? Kształt brwi skorygujesz i zarazem podkreślisz za pomocą cieni (brązowych lub beżowych), specjalnych pisaków, pomad czy mydełka do brwi. W makijażu typu soft glow, który cieszy się popularnością, sprawdzą się delikatne produkty, dające naturalny efekt — bez przerysowania, ale z nutą blasku.

