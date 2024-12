"Największy wróg" singielek po 40. Lepiej mu nie ulegać

- W wieku 20 lat randkowanie przypomina eksperymentowanie: to w dużej mierze poznawanie siebie, swoich potrzeb i gustów. Potem staje się bardziej ukierunkowane: wiemy już, kogo szukamy, a kogo nie, jakie mamy priorytety w relacji. Ponadto w młodzieńczym wieku najczęściej nie szukamy jeszcze współmałżonka, rodzica dzieci, ale po trzydziestce to się zmienia. Kiedy mamy 40 lat, zazwyczaj więcej wiemy o sobie niż 20 lat wcześniej - powiedziała terapeutka Agata Wilska w rozmowie z "Newsweekiem".

Lekarka ostrzega kochanków. "Snowmanning" to wielkie ryzyko

Lekarka ostrzega kochanków. "Snowmanning" to wielkie ryzyko

Zdaniem Michała Tęczy, desperacja bywa "największym wrogiem", gdy kobiety po czterdziestce czują, że muszą w szybkim tempie znaleźć partnera - zwłaszcza jeżeli marzą o założeniu rodziny. Ekspert zachęcił jednak, by nie poddawać się zewnętrznej presji.

Agata Wilska poradziła natomiast kobietom, aby podczas randki oceniać, czy to mężczyzna im odpowiada, zamiast zastanawiać się, czy one podobają się jemu. To nowe podejście może pomóc w lepszym zrozumieniu własnych potrzeb i oczekiwań.