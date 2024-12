"Lovebombing" to sygnał. Często kończy się fatalnie

"Lovebombing" to jedna z technik manipulacyjnych, która polega na przesadnym wyrażaniu uczuć oraz emocji względem drugiej osoby. Zdarza się, że zasypywane są one wówczas również prezentami i komplementami. Choć na początku może to się wydawać bardzo miłe, z biegiem czasu niektórzy czują się osaczeni, a nawet zdominowani przez potencjalnego partnera.